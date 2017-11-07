中国汇市：人民币早盘随中间价小升，市场缺乏指引短期料延续双向波动

* 人民币早盘随中间价小升

* 当前人民币处于可上可下位置

* 国际美元缺乏方向，人民币没必要大动

* 短期料延续6.6-6.65区间双向波动

路透上海11月7日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价小升，但有效波幅较之前明显收窄。交易员表示，目前人民币汇率处于可上可下的位置，在国际美元缺乏方向且美国总统特朗普访华在即的背景下，人民币没有独自大幅波动的必要，短期人民币料延续6.6-6.65区间双向波动。

他们并表示，人民币进入双向波动后，市场的单边预期也基本释放，监管层退出常态式干预，短期波动多由市场自发，随机性也较强；另外即便中美重要会议前人民币表现偏强，也属市场正常反应，无须过度解读。

“客盘少了动静也小了，”一中资行交易员称，“年内美联储加息前，人民币多少还是有些向下的压力的，但真的加息完了之后，就要重新看市场的预期了。”

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.6238元，上日收报6.6339元，夜盘终报6.6339元。今日人民币兑美元中间价报6.6216元，上日为6.6247元。人民币兑美元即期成交额为131.29亿美元，上日半日为137.94亿美元。

全球汇市方面，美元周二疲弱，兑日圆脱离八个月高点，因美国共和党能否及时通过税改案存在不确定性，拖累美国公债收益率下滑。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7775元, 上日尾盘为6.787元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6228元, 与在岸即期价差倒挂14点，上一交易日尾盘报6.6249元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6256，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6943、5.8192和8.7286。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)