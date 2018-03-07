中国汇市：人民币早盘随中间价小升，短期料延续6.3-6.36元区间运行

* 人民币早盘随中间价小升

* 中国两会暂未对汇市造成影响

* 市场波动主因仍在客盘和美指走向

* 短期人民币料延续6.3-6.36元区间运行

路透上海3月7日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，基本围绕中间价附近上下波动。交易员指出，目前中国两会暂未对汇市造成影响，市场波动主因仍在客盘需求和外部美元指数走向上，短期由于美指缺乏方向，人民币料延续6.3-6.36元区间运行。

他们并表示，市场焦点围绕美国发起的贸易战，美指转弱也表明市场的疑虑；本周五美国非农数据若积极向好，或可将焦点重新聚回加息预期上，在此之前美元料仍偏弱。继续关注中国两会有关经济方面的话题会否会汇市带来影响。

“美国贸易保护也不是第一天提，最近大家关注这个，估计是担心贸易战会最终影响经济，”一外资行交易员称，“对人民币而言，如果美指无法摆脱偏弱走势，人民币预计还是会区间波动，今年汇率弹性会比较大，但基本不会再出现年初那样单边升值。”

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.3265元，上日收报6.3401元，夜盘终报6.31元。今日人民币兑美元中间价报6.3294元，上日为6.2885元。人民币兑美元即期成交额为96.91亿美元，上日半日为93.67亿美元。

全球汇市方面，美元周三延续最近跌势，此前白宫倡导自由贸易的重要人物宣布辞职，引发了有关特朗普将推进关税计划、带来贸易战风险的担忧。

交易员担心白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)的辞职，将鼓舞美国政府中的贸易保护主义人士的士气，特朗普正试图对进口钢铝征收高额关税。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.454元, 上日尾盘为6.4435元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3225元, 与在岸即期价差倒挂40点，上一交易日尾盘报6.311元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3272，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8558、5.9865和8.7891。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋 审校 乔艳红)