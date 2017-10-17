中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，受月中购汇需求和美指反弹拖累

* 人民币早盘随中间价小跌

* 月中实需购汇需求较旺

* 十九大召开在即，人民币延续宽幅波动

* 远期结售汇对掉期和即期影响趋弱

路透上海10月17日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价小贬，时隔一周再度跌破6.6元关口。交易员表示，昨日国际美元指数小幅反弹，加上月中实需购汇需求较旺，共同打压人民币走势；中共十九大明日就将召开，市场普遍预期人民币汇率将维持区间宽幅波动。

他们并指出，十九大可能更多的影响是心理层面，何况外部环境短期变化也较小；另外随着远期结售汇趋于均衡，其对掉期和即期的影响可能逐渐减弱。

“相比国际市场，人民币近期波动也不错啊，月中购汇需求本来就会多一点，开会是一个因素，更多的还是预期分化吧，”一中资行交易员称。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.602元，上日收报6.5912元，夜盘终报6.589元。今日人民币兑美元中间价报6.5883元，上日为6.5839元。人民币兑美元即期成交额为133.22亿美元，上日半日为144.97亿美元。

全球汇市方面，美元周二微升，受益于美国公债收益率上升。此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7525元, 上日尾盘为6.7212元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5997元, 与在岸即期价差倒挂23点，上一交易日尾盘报6.583元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6018，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7791、5.8903和8.753。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)