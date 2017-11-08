中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，特朗普访华前夕市场反应平静

* 人民币早盘随中间价小跌

* 市场结售汇基本均衡

* 特朗普访华前夕市场反应平静

* 技术走势看人民币面临方向选择

* 后续或可能测试9月触及低点

路透上海11月8日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小跌，实际波幅仍较低。交易员表示，美国总统特朗普今日开始访华，目前市场反应平静，汇率问题非本次中美博弈焦点，对人民币的实际影响料有限；早盘市场结售汇基本均衡，短期料延续双向波动。

他们并表示，从技术图形看，人民币波动区间日渐收窄，后续面临方向选择，而美联储12月加息预期或支持美元指数偏强，人民币可能测试9月底触及的低点；当然市场对弹性上升的人民币汇率逐渐脱敏，除非明显的单边走势，汇率问题难成市场关注焦点。

“特朗普来中国短期应该没什么影响，人民币比较自由的波动已经有段时间了，估计上面也不担心汇率波动，大家也没听到说维稳汇率，这和之前有明显不一样，”一中资行交易员称。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.6392元，上日收报6.6324元，夜盘终报6.6395元。今日人民币兑美元中间价报6.6277元，上日为6.6216元。人民币兑美元即期成交额为138.78亿美元，上日半日为131.29亿美元。

全球汇市方面，美元周三全线下跌，因媒体报导暗示美国企业减税的实施可能推迟，这是讨论中的美国税改计划的核心内容之一。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7825元, 上日尾盘为6.782元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6421元, 与在岸即期价差为29点，上一交易日尾盘报6.641元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6399，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6996、5.8366和8.7445。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)