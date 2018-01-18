中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，短期易升难贬走势料延续

* 人民币早盘随中间价小跌

* 欧元疲态帮助美元企稳

* 人民币跌破6.44元后结汇需求仍较多

* 人民币料延续易升难贬走势

路透上海1月18日 - 中国人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，中间价暂时脱离逾25个月高点。交易员指出，欧央行鸽派言论加上美指关键点位支撑，带动美指反弹，但客盘购汇意愿提振有限，人民币跌破6.44元后结汇需求仍较多，短期易升难贬走势料仍难改。

他们并指出，目前市场对欧洲央行等货币政策正常预期越发强烈，鸽派言论只会影响短期走势，但不会扭转趋势；对实需客户而言，人民币和国际外汇市场联动日益紧密，注重某个具体点位还不如关注趋势，合理操作。今早外管局公布去年结售汇数据影响不大。

“美元在关键点位有个技术反弹很正常，但市场购汇情绪还是没太起来，趋势在那摆着，”一中资行交易员称，“波动大了，企业还是该结就结该购就购，回过头看都是对的。”

中国国家外汇管理局周四公布，2017年12月银行结售汇顺差395亿元人民币，等值60亿美元；中国2017年全年银行结售汇累计逆差7,648亿元人民币，等值1,116亿美元。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.438元，上日收报6.4325元，夜盘终报6.4335元。今日人民币兑美元中间价报6.4401元，上日为6.4335元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为71.94亿美元，上日半日为90.77亿美元。

全球汇市方面，欧元周四维持疲态，之前从三年高点回落，因欧洲央行官员本周对欧元强势表达的担忧抑制其涨势。随着全球经济复苏更趋同步，其他主要经济体的央行开始转向收紧货币政策，令美元承受压力。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5705元, 上日尾盘为6.5621元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4405元, 与在岸即期价差为25点，上一交易日尾盘报6.4345元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.438，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8502、5.7847和8.8967。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)