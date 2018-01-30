中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，美指企稳未激发客盘购汇情绪

* 人民币早盘小跌，中间价亦脱离27个月高点

* 美指小幅企稳，客盘购汇需求并未上升

* 观望气氛较浓，市场成交清淡

* 人民币料仍易升难跌

* 时刻关注中国监管层会否有相应举措

路透上海1月30日 - 人民币兑美元即期周二早盘维持在中间价下方弱势整理，中间价则暂时脱离27个月高点。交易员指出，美元指数小幅企稳，等待美国总统特朗普国情咨文演说，中间价小幅调整，但市场购汇情绪并没有被激发，观望气氛浓厚交投仍清淡，预计人民币仍易升难跌。

他们并称，市场普遍预期美联储本周将维持利率不变，并继续关注美国非农就业数据等对3月加息可能造成影响的线索，本周决议前市场可能较为谨慎；但要扭转美指跌势，还需更多利好刺激，起码短期看不到，因此也需时刻关注中国监管层会否有相应举措。

“（美元兑人民币）跌不动了，但大家继续观望，流动性很差，”一外资行交易员称，“如果要反弹，最先出来的应该是购汇盘吧。”

北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.3325元，上日收报6.3266元，夜盘终报6.346元。今日人民币兑美元中间价报6.3312元，上日为6.3267元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为42.42亿美元，上日半日为46.77亿美元。

全球汇市方面， 美元兑一篮子货币周二在近期所及的三年低点上方交投，美债收益率(殖利率)上升提供支撑。交易员等待美联储(FED)政策会议，以获得新的指引。市场参与者在周二晚些时候，还会将关注焦点转向美国总统特朗普的国情咨文演说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4655元, 上日尾盘为6.467元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3384元, 与在岸即期价差为59点，上一交易日尾盘报6.3375元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3345，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8353、5.8056和8.8957。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)