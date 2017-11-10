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中国汇市：人民币早盘随中间价微升，客盘购汇需求趋旺抵消美指下跌利好
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2017年11月10日 / 凌晨3点53分 / 1 天前

中国汇市：人民币早盘随中间价微升，客盘购汇需求趋旺抵消美指下跌利好

1 分钟阅读

* 人民币早盘随中间价微升

* 美国税改不确定性打压美指

* 客盘购汇需求趋旺抵消美指下跌利好

* 人民币或延续区间横向波动

路透上海11月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价微升，但大部分时间维持在昨日收盘价附近。交易员表示，美国税改不确定性仍较高，加上欧洲央行对市场释放较为积极信号，打压美元指数回落，但市场购汇需求趋旺抵消了美指下跌利好，人民币或延续区间横向波动。

他们并表示，特朗普访华行程对汇市的直接影响比较有限，接下来需要关注时点油盘购汇等对人民币汇率的影响；当然由于外部主要货币亦缺乏方向，人民币独自走出独立行情的概率非常有限。

“G7货币也都区间交投，人民币估计还是在区间内，接下来看看欧元这波能不能率先走出趋势，”一中资行交易员称。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.6383元，上日收报6.6391元，夜盘终报6.6378元。今日人民币兑美元中间价报6.6282元，上日为6.6325元。人民币兑美元即期成交额为130.17亿美元，上日半日为165.95亿美元。

全球汇市方面，美元周五整理跌势，周线料将录得跌幅；之前美国参议院共和党提出的税改议案令人失望，导致美元下滑。该税改版本将推迟预期中的公司税下调。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.797元, 上日尾盘为6.8057元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6466元, 与在岸即期价差为83点，上一交易日尾盘报6.649元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.641，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7346、5.858和8.7283。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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