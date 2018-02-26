中国汇市：人民币早盘随中间价放量上涨，关注美联储鲍威尔首次国会证词

* 人民币早盘随中间价放量上涨

* 假期因素消退，市场成交活跃

* 美元指数对人民币的影响仍十分直接

* 关注美联储鲍威尔首次国会证词

* 人民币料维持6.29-6.36区间波动

路透上海2月26日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价放量上涨。交易员指出，随着假期因素消退，且美元指数在90关口附近重新调整，市场成交十分活跃，实需客盘结汇需求增加，短期可能市场仍会参照美指波动，关注美联储新任主席鲍威尔本周国会首次证词。

他们并表示，中国全国“两会”即将召开，市场普遍认为重大会议期间不会允许汇率出现失控式波动，但在汇率弹性明显上升前提下，企业仍应坚持风险中性原则，做好汇率避险；而美元指数目前延续在88-90.6区间宽幅波动，预计人民币暂不会突破6.29-6.36区间。 “美元/人民币跟美指跟得蛮紧的，早上美指调整了，结汇压力有点大，”一外资行交易员称，“马上两会了，没有明显的方向预期。”

北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.3169元，上日收报6.338元，夜盘终报6.3379元。今日人民币兑美元中间价报6.3378元，上日为6.3482元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为104.98亿美元，上日半日为40.14亿美元。

全球汇市方面，美元周一持稳，投资者等待美联储(FED)主席鲍威尔在国会的首次证词，以获得未来美国收紧政策步伐的线索。

鲍威尔将于2月27日周二（当地时间）在众议院金融服务委员会，就美联储的半年度货币政策报告和经济形势发表证词。金融服务委员会原计划鲍威尔于2月28日周三发表证词。但委员会没有说明时间调整的原因。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.444元, 上日尾盘为6.4529元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.315元, 与在岸即期价差倒挂19点，上一交易日尾盘报6.3273元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3189，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7822、5.9326和8.8463。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)