中国汇市：人民币早盘随中间价续涨，美指跌势不止人民币易升难贬

* 人民币早盘放量大涨，但未升破昨日盘中高点

* 中间价创25个月新高

* 美指跌势不止，人民币料易升难贬

路透上海1月16日 - 中国人民币兑美元即期周二早盘继续大涨，但未升破昨日盘中高点，中间价则创25个月新高。交易员指出，市场对欧洲经济乐观预期提振欧元人气，助力人民币维持强势，进而加剧客盘结汇意愿。短期如果美元指数不能止住跌势，人民币仍将延续易升难贬走势。

他们并表示，本轮人民币兑美元表现基本和美元指数同步，因此人民币汇率指数基本持稳，而且横向比较人民币兑美元升幅亦属正常；但短端期权波动率在人民币强势影响下快速上行，短期不排除长短端期限波动率倒挂的情况。

“美元弱，结汇多是根本原因，逻辑基本没变，跟着趋势做总是没错的，”一中资行交易员称。

北京时间11:19，人民币兑美元即期报6.4297元，上日收报6.4417元，夜盘终报6.4363元。今日人民币兑美元中间价报6.4372元，上日为6.4574元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为94.68亿美元，上日半日为52.11亿美元。

全球汇市方面，欧元周二小跌，在大涨之后稍事喘息。对于欧元区经济的乐观展望，以及有关欧洲央行(ECB)将缩减大规模货币刺激措施的预期，此前激励欧元劲升。美元走弱系因市场愈发相信全球复苏将超越美国经济增长，从而促使以欧洲央行为首的其他主要央行比预期更快退出宽松政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.562元, 上日尾盘为6.5566元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4305元, 与在岸即期价差为8点，上一交易日尾盘报6.43元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4303，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8887、5.7981和8.8735。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)