中国汇市：人民币早盘随中间价缩量小升，强势难改仍应寻机结汇

* 人民币早盘缩量小升，中间价创近27个月新高

* 特朗普言论小幅缓和市场看空美元情绪

* 逢高结汇需求仍较多，这或限制人民币调整空间

* 人民币汇率指数大涨至逾两年半新高

* 关注可能的监管政策

路透上海1月26日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量小升，升幅明显收窄且未超昨日盘中高点，中间价则续刷新近27个月新高。交易员指出，美国总统特朗普言论小幅缓和市场看空美元情绪，但市场观望情绪仍然较重，流动性仍欠佳，双边点差较大限制了自营参与热情。

他们并表示，根据定价机制，美元调整走势短期料难改，而人民币整体升势有望延续，因此操作上仍因寻机结汇。人民币汇率指数大涨至逾两年半新高，结汇需求可能会加剧推升该指数，继续关注监管会否出台相应政策。

“点差太大了，没法做，有的行情只能看看的，”一外资行交易员称，“特朗普讲话也好，努钦讲话也好，会影响情绪，但不会改变空美元基本逻辑。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日大升0.49%至95.70，创2015年6月27日以来新高。

北京时间11:47，人民币兑美元即期报6.3305元，上日收报6.335元，夜盘终报6.3315元。今日人民币兑美元中间价报6.3436元，创2015年11月5日以来新高，上日为6.3724元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为43.17亿美元，上日半日为47.31亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周五处于近来低点上方，之前在美国总统特朗普发表言论后反弹。特朗普称他希望看到一个“强劲的美元”，这与美国财长努钦之前的言论相矛盾。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.455元, 上日尾盘为6.455元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3285元, 与在岸即期价差倒挂20点，上一交易日尾盘报6.3318元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3334，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8684、5.7925和8.9825。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)