中国汇市：人民币早盘随中间价缩量调整，结汇需求料持续限制调整空间

* 人民币早盘随中间价缩量小跌

* 中间价疑似启动逆周期过滤

* 市场结汇需求仍较多，料限制人民币调整空间

* 短期料延续易升难贬走势

* 定价机制决定人民币汇率指数短期延续偏强走势

路透上海2月5日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价缩量下跌，双双脱离8.11汇改来创下的高点，盘中市场价短暂下探6.31元关口后逐渐缩减跌幅。交易员指出，今日中间价明显低于市场预期，但市场结汇需求仍不少，限制了人民币调整空间，短期料维持易升难贬走势。

他们并称，中间价疑似重启逆周期因子，也导致人民币汇率CFETS指数继续大幅反弹，美国就业数据表现强劲或短暂推高美元指数，CFETS指数有望继续上行；另外美联储新主席鲍威尔即将正式上任，市场也将关注鲍威尔的政策走向。

另外交易员表示，由于今日新版交易系统上线，部分交易员在测试新系统，成交量也有所下滑，但双边点差相对上周有所收窄。

“(结汇)卖压还是挺沉的，目前看趋势还在那啊，”一外资行交易员称，“后续美指会怎么走，不大好说，总统和财长已经开始演戏了，接下来还得看鲍威尔的演技怎么样，保持灵活吧。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日升0.45%至96.72，创2016年6月3日以来新高。而路透预测今天中间价将在6.2950元附近，和实际值偏离69点。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.3039元，上日收报6.2798元，夜盘终报6.299元。今日人民币兑美元中间价报6.3019元，上日为6.2885元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为38.5亿美元，上日半日为86.87亿美元。

全球汇市方面， 美元周一持稳，此前在美国强劲的就业数据带动下上扬，该数据提振通胀前景进而推动债券收益率(殖利率)大增。利率期货市场显示，美联储今年料将升息三次。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.432元, 上日尾盘为6.4304元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3065元, 与在岸即期价差为26点，上一交易日尾盘报6.314元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.2998，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8507、5.7338和8.8948。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)