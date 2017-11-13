中国汇市：人民币早盘随中间价调整至两周低点，因月中购汇需求较多

* 人民币早盘随中间价下跌至两周低点

* 月中时点购汇需求较强，继续主导市场

* 购汇需求抵消了美指偏弱的利好

* 短期市场料仍缺乏方向

路透上海11月13日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价下跌，盘中跌破6.65元关口创两周新低。交易员表示，客盘需求继续主导人民币走势，月中时点购汇需求较强，抵消了美指偏弱的利好；不过人民币仍缺乏方向，短期就算有一定调整压力其跌幅也有限。

他们并表示，美国税改落地面临的不确定性打压美元指数，短期外部环境对人民币调整的压力相对较小；而中国继续加大金融市场对外开放，料长期支撑国际资本流入，为人民币整体稳定提供支持。

“客盘主导，走势也比较分化，没什么预期，不一定非要做(美元兑人民币)这个货币对嘛。”一外资行交易员称，“美指我看好，但美元兑人民币是不是会跟上，不好说”。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.6473元，盘中触及6.6525的两周低点，上日收报6.64元，夜盘终报6.6411元。今日人民币兑美元中间价报6.6347元，上日为6.6282元。人民币兑美元即期成交额为114.48亿美元，上日半日为130.17亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8065元, 上日尾盘为6.8092元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6565元, 与在岸即期价差为92点，盘中短暂跌至6.6651元的逾两周低点，上一交易日尾盘报6.6611元。

全球汇市方面，英镑周一下滑，因英国首相特雷莎梅面对的困境加剧，据称已有40名保守党议员连署准备对其领导权发起挑战，且英国退欧协商面临关键期限。美债收益率上升，提振了美元兑主要货币，不过投资者关注焦点仍在美国税改计划上。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6502，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7473、5.8503和8.7254。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)