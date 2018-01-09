中国汇市：人民币早盘随中间价调整，跌回6.5元下方客盘购汇意愿下降

* 人民币早盘随中间价小跌，中间价脱离20个月新高

* 人民币弱于6.50，客盘继续购汇意愿下降

* 不认为美指能明显反弹，人民币料易升难跌

路透上海1月9日 - 中国人民币兑美元即期周二早盘随中间价放量小跌，中间价暂时脱离逾20个月高点，离岸CNH亦跌回6.5元关口。交易员指出，欧元升势乏力顺带也拖累人民币中间价，客盘购汇需求短暂推低市场价至6.5059元低点，但不少企业仍在寻找逢高结汇时机。

他们并表示，目前看美元缺乏持续反弹的驱动因素，因此市场仍普遍认为人民币中期仍可能有一定的升值空间，所以当市场价弱于6.50元时购汇需求反而减弱，结汇需求则整体平稳，从这个角度看人民币料易升难跌。

“（美元兑人民币）6.51估计比较难上去，之前这个位置卖压很重，”一中资行交易员称，“美指目前刚刚有触底反弹迹象，做空美元的人应该会收敛下，但是有多少人去做多也不见得。”

北京时间12:03，人民币兑美元即期报6.502元，上日收报6.4956元，夜盘终报6.4984元。今日人民币兑美元中间价报6.4968元，上日为6.4832元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为101.68亿美元，上日半日为72.11亿美元。

全球汇市方面，欧元因获利了结跌破1.20美元，此前多仓创纪录高位；周二日圆跃升，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公债规模，帮助引燃对未来撤回大规模刺激政策的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6395元，上日尾盘为6.6305元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5012元, 与在岸即期价差倒挂8点，上一交易日尾盘报6.4966元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5002，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7824、5.7747和8.8275。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)