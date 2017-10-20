中国汇市：人民币早盘高开后升幅明显收窄，短期料延续宽幅波动

* 人民币早盘高开后升幅明显收窄，中间价基本持平

* 人民币基本追随国际美元波动

* 月中时点购汇需求仍较多

* 人民币料延续宽幅波动走势，但续调压力减低

路透上海10月20日 - 人民币兑美元即期周五早盘高开后升幅明显收窄，中间价则基本持平。交易员表示，这两日人民币追随国际美元波动，而月中时点购汇需求仍较多，使得人民币反弹空间受限；由于中共十九大暂未有直接影响市场的消息，预计人民币料延续宽幅波动走势。

他们并表示，在会议期间除非外部美元指数出现明显的变化，人民币应不会出现超预期变化，避免市场将重点聚焦到汇率方面；美国参院通过预算计划激励美元上扬，但估计反弹高度较为有限，随着时点购汇需求逐渐消化，人民币调整压力可能小幅下降。

“购汇还是多一些的，现在每天100多点波动，很正常了，本身整体波动就比较大，短期内应该不会有明显方向的，”一中资行交易员称。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.6235元，上日收报6.6277元，夜盘终报6.617元。今日人民币兑美元中间价报6.6092元，上日为6.6093元。人民币兑美元即期成交额为152.56亿美元，上日半日为99.75亿美元。

全球汇市方面，新西兰元周五触及五个月低点，围绕新政府经济政策的不确定性令其承压；美元持坚，交易员等候美国总统特朗普对下任美联储主席人选的决定。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.778元, 上日尾盘为6.761元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6218元, 与在岸即期价差倒挂17点，上一交易日尾盘报6.606元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6177，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8153、5.8458和8.671。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)