中国汇市：人民币早盘高开后回吐大部分涨幅，标普下调中国评级影响有限

* 人民币早盘高开低走回吐大部分涨幅

* 中间价结束三连跌

* 标普下调中国主权评级，但预计影响时间有限

* 人民币短期上升预期落空购汇涌入

* 人民币大概率延续宽幅波动

路透上海9月22日 - 人民币兑美元即期周五早盘大幅高开后回吐大部分涨幅，中间价则结束三连跌；交易员表示，隔夜美元调整推升今早人民币开盘价，另外市场猜测标普下调中国评级可能让人民币主动升值的预期落空，购汇涌入导致人民币升幅持续收窄。

他们并表示，早盘人民币走势和国际美元走势有些偏离，但即期汇价继续围绕中间价上下波动，该点位附近结售汇也相对均衡，预计标普调降中国评级影响持续时间料有限，后续人民币大概率延续宽幅波动。

“上次穆迪调降的反应还让人记忆犹新，但这个位置结售汇比较均衡，不需要维稳，”一中资行交易员称。

5月穆迪调降中国主权评级之后，中国监管层反应强烈，而人民币随后也出现一轮快速升值。

针对标普昨日宣布调降中国评，中国财政部周五迅速回应称，标普调降中国评级是一个错误的决定，是对中国经济的误读，中国仍将保持较强的经济增长韧性。中国大型投行--中金公司最新发布报告称，标普下调中国评级是误诊。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.5901元，上日收报6.5934元，夜盘终报6.5922元。今日人民币兑美元中间价报6.5861元，上日为6.5867元。人民币兑美元即期成交额为109.4亿美元，上日半日为113.9亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五盘初在朝鲜半岛紧张情势升温之际小跌，惟美日货币政策走向大不相同抑制美元跌势。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.726元, 上日尾盘为6.7165元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5792元, 与在岸即期价差倒挂109点，上一交易日尾盘报6.5685元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5862，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8738、5.8958和8.9445。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)