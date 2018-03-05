中国汇市：人民币早盘高开后回吐部分涨幅，人大开幕市场整体平稳

* 人民币早盘高开后回吐部分涨幅，中间价则跌近百点

* 美指仍是人民币波动主要影响

* 人民币延续6.3-6.36元区间波动

路透上海3月5日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开后回吐部分涨幅，中间价则跌近百点。交易员指出，中国十三届全国人大一次会议开幕首日，美元指数仍是人民币波动主要影响，早前美指调整人民币亦跟随企稳，但短期人民币仍缺乏方向，料延续6.3-6.36元区间波动。

他们并表示，美国掀起全球贸易战疑云削弱了美联储加息对美元的利好，但欧洲也面临意大利大选等不确定性，短期市场缺乏较为一致的预期，预计人民币汇率指数和双边汇率都难以摆脱震荡走势。 “美元影响比我们‘两会’的影响似乎要大些，短期还是跟着美指区间波动吧。”一中资行交易员称。

北京时间12:23，人民币兑美元即期报6.3327元，开盘报6.3284元，上日收报6.3472元，夜盘终报6.3379元。今日人民币兑美元中间价报6.3431元，上日为6.3334元。人民币兑美元即期成交额为108.88亿美元，上日半日为107.06亿美元。

全球汇市方面，欧元周一逐步扳回稍早的跌幅，但走势依然偏于震荡，因意大利选举初步计票结果显示，疑欧派阵营的表现强于预期，且没有主要党派赢得绝对多数。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4625元, 上日尾盘为6.4575元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3322元, 与在岸即期价差倒挂5点，上一交易日尾盘报6.33元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3315，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8021、6.0037和8.731。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋 审校 林高丽)