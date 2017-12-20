中国汇市：因美指调整人民币兑美元早盘升至三周新高，短期料仍无趋势

* 人民币早盘续随中间价反弹，盘中创三周新高

* 人民币反弹是对美指调整的被动反应

* 短期仍不会摆脱横盘走势

* 人民币风险逆转指标创下四年低点

路透上海12月20日 - 人民币兑美元即期周三早盘续随中间价反弹，盘中创出三周新高。交易员指出，这两日人民币反弹主要是对美元指数调整的被动反应，另外人民币反弹也导致部分美元多头离场，但市场仍普遍预计人民币短期内不会摆脱区间横盘走势。

他们并指出，由于市场对美国税改的影响看法不一，美指反弹缺乏持续动力，人民币也不大可能独自走出单边行情；而美指整体偏弱走势也进一步淡化人民币贬值预期，离在岸美元/人民币风险逆转指标创下四年低点。

“感觉不出会有趋势出来，接下来就看美元怎么走了，不过现在看起来机会还是不太大。”一外资行交易员称。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.5954元，上日收报6.6075元，夜盘终报6.6058元。今日人民币兑美元中间价报6.6066元，上日为6.6098元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为107.06亿美元，上日半日为121.2亿美元。

路透终端并显示，美元/人民币一年期风险逆转指标下探至0.225，创2013年12月24日以来新低；离岸美元/人民币一年期风险逆转指标下探至0.237，创出2013年5月30日以来新低。风险逆转指标数值越低，代表人民币贬值预期越小。

全球汇市方面，美元周三在一周低点附近徘徊，受美国税改预期支撑，德国公债收益率大涨帮助支持欧元。美元涨幅有限，很多市场人士关注日本央行周四结束的两日政策会议，寻找日本央行是否会像美联储(FED)和欧洲央行一样缩减刺激的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7445元, 上日尾盘为6.7477元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5926元, 与在岸即期价差倒挂28点，上一交易日尾盘报6.6047元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5983，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8141、5.8425和8.8371。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)