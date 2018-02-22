中国汇市：外汇交易中心人民币汇率三个指数春节前当周均下跌

路透上海2月22日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周四公布，上个交易日(2月14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.83%至96.12，较2014年底则仍下跌3.88%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.56和97.02，较前周分别下跌0.82%和下跌0.68%，较2014年底则分别下跌1.44%和下跌2.98%。

上述三个指数和2月14日路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期跌0.69%，而美元指数大跌1.46%，因短期美债收益率持续上行，且美联储继续加息可能性上升；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌2.21%，而美元指数则累计下跌1.27%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，以2014年12月末为基期，定为100；中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)