中国汇市：特朗普讲话影响有限人民币早盘小升，关注美联储议息决议

* 人民币早盘小升，中间价则续跌

* 特朗普最新讲话市场反应有限，美指区间波动

* 结汇需求仍较多，料会限制人民币反弹空间

* 近期境内美元长端掉期点持续小升

路透上海1月31日 - 人民币兑美元即期周三早盘小升，中间价则续跌，市场价转为强于中间价方向运行。交易员指出，市场对美国总统特朗普最新讲话反应有限，美元指数区间波动，人民币亦缺乏方向，但上方结汇需求仍较多，这料会继续限制人民币反弹空间。

他们并指出，北京时间周四凌晨美联储将公布利率决议，在此之前市场普遍谨慎，且市场基本消化3月加息预期，可预计美元短期仍面临调整压力；国内持汇者除了选择即期结汇以外，也有部分采取近结远购方式缓解美元下行压力，导致长端掉期点持续上行。

“最近美元/人民币波动有点规律的，大跌几天然后窄幅波动几天接着下跌，和美指走势比较相似，也会相互影响。”一中资行交易员称，“我认为美指起码还有一波下杀，之后才有级别比较大的反弹行情。”

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.3279元，上日收报6.3415元，夜盘终报6.325元。今日人民币兑美元中间价报6.3339元，上日为6.3312元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为48.94亿美元，上日半日为42.42亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三下跌，截至目前为止对美国总统特朗普的国情咨文演说反应甚微。特朗普在国情咨文演说中，敦促共和党和民主党努力就移民和基础设施建设问题达成一致。

现在市场焦点转向周三稍晚美联储公布的货币政策声明，以及美国周五公布的就业报告。外界普遍预期美联储本周将维持利率不变，投资人将从其政策声明中寻找对今年利率前景的暗示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4545元, 上日尾盘为6.456元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3278元, 与在岸即期价差倒挂1点，上一交易日尾盘报6.3287元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3288，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8572、5.8105和8.9588。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)