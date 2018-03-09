中国汇市：结汇需求缓和人民币早盘跌势，中国央行官员答记者问影响有限

* 人民币早盘跌势收窄

* 隔夜美指反弹，中间价跌逾200点至两周新低

* 逢高结汇需求较多限制人民币调整空间

* 中国央行官员答记者问直接影响有限

* 关注晚间美国非农就业数据

路透上海3月9日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌势收窄，中间价则跌逾200点至两周新低。交易员指出，外部美指反弹再度成为影响人民币走势的关键，中间价因此明显调低；因市场价靠近6.36元提振客盘结汇需求，缓解了跌势，短期人民币料难摆脱6.30-6.36元区间。

他们并指出，中国央行官员今早就”金融改革与发展”答记者问对汇市的直接影响并不明显，市场将焦点转向晚间美国非农就业数据，如果数据偏离市场预期较大，则可能引发市场剧烈波动。

“最近SPOT市场好无聊啊，白天都不太动，美元指数也就是温和上涨一下下，客户的反应会稍微滞后一点，”一中资行交易员称，“如果不是美指快速上行，美元/人民币还是区间波动。”

中国央行副行长潘功胜周五表示，2017年以来，中国跨境资本流动和外汇供求基本平衡，外汇储备小幅上升，人民币汇率预期稳定，市场主体行为也比较理性，对外汇市场前期采取的宏观审慎的逆周期调控已基本退出。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.3436元，上日收报6.3321元，夜盘终报6.3378元。今日人民币兑美元中间价报6.3451元，上日为6.3239元。人民币兑美元即期成交额为94.43亿美元，上日半日为115.09亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五上涨，因市场益发看好朝鲜核问题僵局会有突破性进展，此前美国总统特朗普表达有意愿接受邀请，在5月底之前会晤朝鲜领导人金正恩。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.4725元, 上日尾盘为6.4711元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3429元, 与在岸即期价差倒挂7点，上一交易日尾盘报6.345元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3463，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8127、5.9498和8.761。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋 审校 杨淑祯)