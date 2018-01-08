中国汇市：美指企稳人民币早盘高开低走，预计汇价料将稳中偏强

* 人民币早盘高开至四个月新高后回落

* 中间价刷新20个月新高

* 美指企稳，客盘购汇需求在6.48元附近出手

* 预计人民币仍将稳中偏强

路透上海1月8日 - 中国人民币兑美元即期周一早盘高开至四个月新高后震荡回落，中间价亦刷新逾20个月新高，离岸CNH早盘亦创下四个月新高。交易员指出，上周五不如预期的美国非农数据没有继续打压美元指数，今早客盘购汇需求也在6.48元附近再度入场，限制人民币涨势。

他们并指出，虽然目前市场客盘暂时略偏购汇，但若美指延续弱势，此前未结汇的头寸会陆续入场，当前6.49元附近已集结大量的结汇需求，预计人民币仍将稳中偏强，并逐渐接近去年9月初创下的高点。

“客盘感觉还是偏结汇，感觉(美元兑人民币)6.49上方卖压都挺重的，机构则比较谨慎，接下来还得看客盘的情况吧。”一中资行交易员称。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.4873元，上日收报6.4851元，夜盘终报6.4887元。今日人民币兑美元中间价报6.4832元，上日为6.4915元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为72.11亿美元，上日半日为87.01亿美元。

全球汇市方面，美元指数周一守在近期触及的三个半月低位上方，此前公布的数据显示美国就业增长放缓，但几未打压美联储今年进一步升息预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.617元, 上日尾盘为6.6086元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4832元, 与在岸即期价差倒挂41点，上一交易日尾盘报6.4787元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4889，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8103、5.7336和8.8068。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)