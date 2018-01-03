中国汇市：美指疲软不敌购汇需求人民币早盘放量小跌，但仍应寻机结汇

* 人民币早盘小跌，中间价则创20个月新高

* 美指疲软不敌购汇需求

* 大环境支持人民币升值，仍应寻机结汇

* 市场远期结汇需求上升

路透上海1月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘小幅下跌，中间价则创出20个月新高。交易员指出，虽然美元跌势不止，且中间价也创出新高，但客盘购汇需求较旺，导致即期市场价反应明显弱于中间价表现，预计弱势美元环境下人民币仍有上行空间，因此仍应寻机结汇。

他们并指出，美指疲软不断提振市场看涨人民币情绪，部分有结汇需求的客户开始在远期市场出手，这可能部分增加即期购汇需求和长端掉期卖压，进而影响市场短期走势，但料无碍整体趋势。

“购汇需求还有，价格真的低，但感觉还是逢高结汇比较好，美元目前没有变方向的意思，（美元多头）树倒猢狲散，交易还是要跟随潮流。”一外资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.5047元，上日收报6.4967元，夜盘终报6.4949元。今日人民币兑美元中间价报6.492元，上日为6.5079元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为99.59亿美元，上日半日为75.22亿美元。

全球汇市方面，欧元周三距离三年高点不远，受围绕欧元区经济前景的乐观看法支撑，而美元从2018年新年伊始已全面回落；全球复苏更加同步，美国以外的地区经济成长增强，促使其他国家的央行最近几个月开始向收紧货币政策的方向前进，帮助提振了这些国家的货币兑美元走势。

招商银行总行外汇首席分析师李刘阳认为，通胀上行慢于预期且美国实际利率已经由负转正的情况下，第一季度美联储加息节奏可能会受到一定影响，这是美元在新年伊始继续走软的重要原因之一。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.64元, 上日尾盘为6.6312元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5057元, 与在岸即期价差为10点，上一交易日尾盘报6.5015元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5077，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8363、5.791和8.8451。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)