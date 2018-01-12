中国汇市：美指疲软人民币早盘劲升至6.48关口，贸易数据助力汇价上行

* 人民币早盘随中间价大涨，盘中逼近6.48元关口

* 美指疲软推升做多人民币情绪

* 政策扰动消化继续关注美指动向

* 人民币挑战去年9月高点概率上升

路透上海1月12日 - 中国人民币兑美元即期周五早盘随中间价大幅上行，盘中逼近6.48元关口阻力。交易员指出，隔夜美指大幅走弱继续推升市场做多人民币情绪，今早中国海关公布贸易数据亦助力人民币转强；如若美指仍偏弱势，人民币挑战去年9月高点的可能性越来越大。

他们并表示，政策扰动消化之后，市场仍将重点关注美指走向和客盘意愿，短期内美指弱势难改，这又会提振客盘结汇意愿；当然即期结汇较多的话，可能会收紧美元流动性，进而打压美元/人民币掉期。

“昨天下午（美元兑人民币）还给人6.5很坚挺的感觉，但美指太弱了。”一中资行交易员称。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.482元，上日收报6.5088元，夜盘终报6.4978元。今日人民币兑美元中间价报6.4932元，上日为6.5147元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为85.33亿美元，上日半日为56.52亿美元。

中国海关总署周五公布，以美元计价2017年12月出口同比增长10.9%，进口同比增4.5%，路透调查预估中值分别为9.1%和13.0%；当月贸易顺差为546.85亿美元，高于路透预估中值为顺差370亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周五下跌，受美国生产者物价指数表现疲软拖累，欧元受到稳固支撑，此前欧洲央行暗示可能准备缩减其大规模货币刺激计划。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.619元, 上日尾盘为6.6241元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4857元, 与在岸即期价差为37点，上一交易日尾盘报6.4911元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4848，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8117、5.8303和8.7848。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)