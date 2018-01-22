中国汇市：美指短暂企稳人民币早盘跌幅收窄，美政府停摆影响有限

* 人民币早盘低开后跌幅收窄，中间价创25个半月新高

* 美指短暂企稳，人民币亦暂止步连升

* 美政府停摆影响不大，关注周四欧央行态度

* 人民币汇率指数逼近去年高点

路透上海1月22日 - 中国人民币兑美元即期周一早盘低开后跌幅收窄，中间价创25个半月新高。交易员指出，中间价今日开盘价位略低于市场预期，但美元暂时企稳，人民币短期亦有望在6.4-6.41元附近整理，等待新的指引。美国政府停摆影响并不大，关键还得看周四欧洲央行会议会否对当前强势欧元发表看法。

他们并表示，由于美指大方向仍是偏弱，因此逢高结汇思路限制了人民币调整空间，美指如若继续下行，预计人民币将进入6.3-6.4元波动区间，这会继续稳步推升人民币汇率指数，至于汇率指数变动会否超出监管容忍范围，则还需进一步观察。

“且看美指能否企稳，如果美指不企稳，（美元兑）人民币6.4支撑也是纸糊的，迟早得破，”一中资行交易员称，“周四欧央行会议前市场应该会谨慎些。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.08%至95.33，逼平去年11月3日创下的高点，距离去年9月11日95.36也仅一步之遥。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.4058元，上日收报6.404元，夜盘终报6.403元。今日人民币兑美元中间价报6.4112元，上日为6.4169元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为82.18亿美元，上日半日为63.25亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周一下跌，因美国政府关门打击了人气，但美元跌幅暂时有限，投资者在静观华盛顿政治动向。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5305元, 上日尾盘为6.5161元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4065元, 与在岸即期价差为7点，上一交易日尾盘报6.3992元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4048，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8372、5.7828和8.8851。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)