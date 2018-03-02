中国汇市：购汇需求上升人民币早盘跌近200点，美贸易战忧虑压制美指

* 人民币早盘大跌近200点，无视中间价微升走势

* 购汇需求占上风，冲淡美指调整影响

* 人民币继续调整空间或有限

路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周五早盘大跌近200点，无视中间价微升走势。交易员指出，虽然隔夜美指出现调整，中间价最终小幅上行，但日内购汇需求明显占上风，反而冲淡了美指调整影响；市场价会否跌破2月下旬触及低点，仍要看美元指数表现。

他们并表示，美联储主席鲍威尔最新评论提升了年内升息四次的预期，但中期看美指下行走势暂未改变，而市场对美国总统特朗普的贸易战忧虑明显削弱了持续升息利好，因此人民币继续调整空间或有限。“感觉人民币要补跌的样子，但会不会跌破2月低点，还要看看美元表现。”一外资行交易员称。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.3543元，上日收报6.343元，夜盘终报6.3575元。今日人民币兑美元中间价报6.3334元，上日为6.3352元。人民币兑美元即期成交额为107.06亿美元，上日半日为103.14亿美元。

全球汇市方面，美元周五表现低迷，之前从六周高点大幅下滑，因美国总统特朗普决定对进口钢铁和铝产品课征高额关税，削弱了美元持续一周的反弹势头。

欧元的焦点在于周日进行的意大利议会选举，关注民粹主义政党施政纲领会获得多少支持。德国主要政党也将于周日就执政联盟协议做出决定，达成该协议将确保总理梅克尔获得第四个任期。英国首相特雷莎梅将在周五发表重要演讲，阐述她对如何确保英国与欧盟之间开放贸易的看法。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.484元, 上日尾盘为6.4775元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3556元, 与在岸即期价差为13点，上一交易日尾盘报6.3499元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3561，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8011、5.9941和8.7595。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）