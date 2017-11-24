中国汇市：逢低购汇盘打压人民币兑美元高开低走，后续关注美指走向

* 人民币早盘高开低走

* 中间价大涨逾200点至近一个半月新高

* 实需购汇较多，压低人民币汇率

* 短期仍可维持区间交易思路

* 美指后续表现需要重点关注

路透上海11月24日 - 人民币兑美元即期周五早盘高开低走，盘初一度触及近六周高点，中间价则续大涨逾200点至近一个半月新高。交易员指出，中间价表现依然遵循定价规则，实需购汇需求表现抢眼，开盘后人民币持续回吐盘初涨幅，后续会否摆脱6.57-6.65元波动区间仍需观察。

他们并指出，一般接近月末市场结售汇会相对均衡，区间交易思路暂时仍可维持，接下来外部美元指数表现比较关键，若后续美指继续下行，很可能进一步刺激美元结汇意愿。

“在这个位置上，不少人会认为差不多了，先购汇再说，当然如果(美元兑人民币)跌破6.57，就另说了。”一中资行交易员称。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.5927元，盘初汇价高开至6.5730元，创10月16日来新高，上日收报6.5823元，夜盘终报6.585元。今日人民币兑美元中间价报6.581元，创10月12日来新高，上日为6.6021元。人民币兑美元即期成交额为126.49亿美元，上日半日为107.64亿美元。

全球汇市方面，美元周五在淡静交投中摇摆，兑其他主要货币本周周线恐将收低，因其仍受美联储(FED)对美国低通胀的谨慎看法打压。本周交易天数因假期而减少。美国市场周四因感恩节假期休市，同日日本市场也因公共假期休市。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7385元, 上日尾盘为6.7197元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5876元, 与在岸即期价差倒挂51点，上一交易日尾盘报6.5785元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5864，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.808、5.9164和8.762。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)