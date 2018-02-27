中国汇市：逢低购汇需求较多人民币早盘冲高回落，关注鲍威尔国会证词

* 人民币早盘冲高回落，中间价则大涨逾230点

* 逢低购汇需求较旺，限制人民币反弹空间

* 短期美指走向仍十分关键

* 关注美联储鲍威尔首次国会证词

* 大行卖压较强，长端掉期小幅下行

路透上海2月27日 - 人民币兑美元即期周二早盘冲高回落，中间价则大涨逾230点回到6.3150元附近。交易员指出，中间价遵循定价机制，但市场价在强于6.3元关口附近购汇需求明显上升，限制了人民币反弹空间，后续会否重新升破6.3元关口，还需看美指走向。

他们并表示，市场关注美联储新任主席鲍威尔的国会证词，在此之前市场整体谨慎；目前美指呈现箱体震荡，而在美指突破波动区间之前，人民币料亦无虞；由于春节后大行卖压较强，境内美元/人民币长端掉期小幅下行。

“我觉得短期(美元兑)人民币可能就在这附近了，央妈对人民币未来还是有信心的，”一外资行交易员称。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.3066元，上日收报6.307元，夜盘终报6.3103元。今日人民币兑美元中间价报6.3146元，上日为6.3378元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为102.68亿美元，上日半日为104.98亿美元。

全球汇市方面，美元周二走贬，投资者静待本周的一系列经济数据出炉、以及美联储(FED)主席鲍威尔的国会证词，这可能决定美元自三年低点反弹的势头是否还有延续空间。

本周关注的焦点是鲍威尔首次在国会作证。经过数年的刺激措施之后，目前投资者对美国货币政策紧缩步伐感到紧张。鲍威尔将于当地时间周二在美国众议院金融服务委员会就美联储半年度货币政策报告和经济状况发表证词。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.427元, 上日尾盘为6.421元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2982元, 与在岸即期价差倒挂84点，上一交易日尾盘报6.2963元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3051，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7768、5.8952和8.8054。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋 审校 乔艳红)