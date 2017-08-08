中国煤炭：山东省力争2017年内净压减煤炭消费量2,706万吨以上--报载

路透北京8月8日 - 中国山东省发改委称，该省将通过落实重点行业、重点企业压减煤炭消费措施，实现年内全省净压减煤炭消费量2,706万吨以上，全省2017年煤炭消费总量控制在38,233万吨以内。

齐鲁网周二援引山东省发改委指出，确保完成国家下达山东省“到2017年底煤炭消费量比2012年减少2,000万吨”的目标任务，《山东省2017年煤炭消费减量替代工作行动方案》于近日印发实施。

方案中重点任务还特别提到，要抓紧完成电解铝违法违规项目清理。根据企业自查和山东省核查情况，山东省魏桥创业集团和信发集团两家企业存在违规电解铝产能321万吨，并配套建设违规煤电机组，耗煤量巨大。

方案并指出，根据各市2016年煤炭消费量统计数据，对于淄博、枣庄、济宁、德州等4个初步完成煤炭消费压减任务的市，要保持煤炭消费总量负增长；对于济南、青岛、东营、烟台、潍坊、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、聊城、滨州、菏泽等13个市，要明确目标、落实措施、加大力度，争取合计完成净压减煤炭消费量3,356万吨。

报导援引方案提出的重点任务还包括，尽快完成钢铁行业去产能任务，2017年，除济钢产能全部停产外，全省计划压减粗钢产能527万吨、生铁产能175万吨；尽快关停淘汰落后煤电机组。对已列入2017年及以前关停计划但尚未关停的166.65万千瓦机组，必须在8月底前停止运行；尽快关停淘汰燃煤小锅炉。（完） (发稿 李文科; 审校 毕晓雯)