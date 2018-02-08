中国煤炭：1月煤炭进口量创下四年高位，受风雪和寒流天气影响

* 中国1月进口2,781万吨煤炭

* 受风雪天气影响，公用事业的煤炭日消费量创纪录高位

* 煤炭进口量料保持在高位直至3月--分析师

路透北京2月8日 - 中国海关周四公布的数据显示，中国1月煤炭进口量创下四年来的最高，因横扫全国的风雪天气令公用事业和国内交通运输网的需求大增。

海关总署称，中国2018年1月共进口2,781万吨煤炭，较上年同期的2,491万吨增加了11.5%。2017年12月的煤炭进口为2,274万吨。

咨询公司Wind的数据显示，截至2月2日，寒流导致公用事业的煤炭日消费量创下85万吨的季节性纪录高位，发电厂的煤炭库存量则将降至不足15天消费的紧急水平。

在1月末，中国四家最大的公用事业公司发出警告称，由于煤炭供应紧张，给取暖和电力带来短缺风险。

郑州商品交易所的焦煤价格在1月29日创下每吨679.8元人民币(107.96美元)的纪录高位。

“中国煤炭价格受产能削减影响而上涨，因此海外煤炭价格更具竞争力。”中国煤炭工业协会分析师成功说。

成功表示，由于公用事业的供暖需求强劲，2月和3月煤炭进口将维持在高水位。等3月之后天气渐渐暖和，煤炭进口可能减少。

根据汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts整理的数据，1月通过海运自印尼进口的煤炭增至1,106万吨，创2016年11月以来最高；自澳洲进口的煤炭增至数月来最高。

Supply Chain数据显示，2月付运的煤炭数量已达1,170万吨。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 屈桂娟)