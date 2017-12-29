中国环保：中央环保督察明年要杀回马枪,大气和水环境问题突出--环保部

路透北京12月29日 - 中国环境保护部透露，自2015年12月启动河北省督察试点以来，中央环保督察两年实现了对全国31个省（区、市）督察全覆盖，初步考虑2018年对第一轮督察整改情况杀“回马枪”，确保整改到位。

人民网周五报导，环保部在督察中发现，各地都有一些环境问题比较典型，包括一些地区大气和水环境问题突出，大气污染防治重点工作不到位，环境治理基础设施建设严重滞后，污水直排、垃圾乱堆等问题十分普遍等。

一些自然保护区违规审批、违规建设，还有许多采矿采石采砂造成的区域性生态破坏，以及只开发、不修复等问题较为常见。水资源过度开发，围湖占湖、拦坝筑汊、侵占岸线、毁坏湿地、违法填海等水生态、水环境破坏问题多发频发，在一些地方尚未引起足够重视。

工业污染问题仍然较为突出，一个是工业园区污染问题没有解决。另一个方面就是，许多地方“散乱污”企业量大面广、污染严重。农村环境问题比较突出，垃圾遍地、污水横流，污染治理和环境管理均存在差距，特别是一些地方对农村环境问题重视不够，不督促、不办理，不督察、不解决。

据环保部介绍，在成效方面，第一轮督察共受理群众信访举报13.5万余件，累计立案处罚2.9万家，罚款约14.3亿元；立案侦查1,518件，拘留1,527人；约谈党政领导干部18,448人，问责18,199人。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)