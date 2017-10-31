中国环保：企业环境信息披露旅程已开始，金融机构应发挥杠杆作用--报告

路透北京10月31日 - 国际非营利组织--全球环境信息研究中心（CDP）周二发布气候变化报告2017指出，中国企业环境信息披露的旅程已开始，投资者对环境信息的披露日益关注，并逐步加强对量化数据的要求，而金融机构应发挥杠杆作用。

报告指出，中国企业的环境信息披露仍需提高，广受投资者关注的风险分析披露方面，日本、英国、美国回复企业对物理因子变化引发的风险及其他气候风险的披露率均较高，并大幅领先中国大陆企业披露率。

“政策变化引发的气候变化风险最受中国企业关注，中国企业认为政策变化风险同时能够转化成气候变化带来的机遇。”安永大中华区气候变化与可持续发展管理合伙人唐嘉欣指出。

报告并称，中国监管机构和政策方面对环境信息披露的支持也是日益加强，去年8月通过的关于加快构建绿色金融体系的指导意见，就明确要求进一步推动上市公司的环境信息披露。

报告指出，绿色金融的蓬勃发展给绿色项目注入了新的活力，从而给企业动力来披露环境信息。在沪深3,000多家上市公司中，属于环保部确定的国家重点监控企业的上市公司有160多家，这些公司近九成以上披露了环境信息，总体情况比较好。

刚刚闭幕的中共十九大报告对生态文明建设和生态环境保护提出：“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业”。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)