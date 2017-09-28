中国环保：局部区域存环评弄虚作假现象，对环评违法加大处罚--环保部

路透北京9月28日 - 中国环境保护部环境影响评价司司长崔书红周三表示，目前中国的环评工作总体来说是好的，但局部区域存在环评弄虚作假的现象，对各类环评违法行为加大处罚。

新华社当晚报导援引他称，针对个别环评机构和人员弄虚作假，包括出租、出借环评资质的行为，环保部要求各级环保部门在受理和审批环境影响报告书和报告表过程中严格把关，对胡编乱造、环评结论预测不准确的报告书、报告表不予审批。

环保部建设了智慧环评监管平台，对项目环评的审批质量，以及报告书和报告表质量进行一次性校核，加强对地方环保部门的指导和监督。

他表示，对故意弄虚作假的机构和人员，采取取消资质、限期整改等处理；另外加强环评诚信体系建设，把不诚信的、恶意造假的机构和人员列入“黑名单”。

据介绍，2015年以来，各级环保部门对362批环评机构违法违规行为进行处理处罚，其中问题严重的14家环评机构被撤销、吊销了环评资质。2016年12月，环保部建立环评机构及环评工程师诚信系统，目前已记录环评机构和环评工程师不良行为信息约700条。

环境影响评价，即环评，是指在战略、规划、项目等各类开发建设实施之前，对其可能产生的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法和制度。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)