中国环保：建设项目危险废物环境影响评价指南发布，要求完善应急预案等

路透北京9月14日 - 中国环境保护部日前发布建设项目危险废物环境影响评价指南，规定了产生危险废物建设项目环境影响评价的原则、内容和技术要求。要求完善环境风险防范措施和应急预案。

环保部官网周三刊登的答记者问提到，指南规定了相关竣工环境保护验收、规划环评工作也可参照《指南》试行。不适用于危险废物经营单位从事的各类别危险废物收集、贮存、处置经营活动的环境影响评价。

指南主要提出了产生危险废物的建设项目危险废物环境影响评价的技术要求，主要包括工程分析、环境影响分析、污染防治措施技术经济论证、环境风险评价、环境管理要求、结论与建议等专题。

其中，工程分析专题突出固体废物属性判定及危险废物产生量核算；环境影响分析、污染防治措施技术经济论证等专题突出贮存场所、运输过程、利用或处置方式的影响分析和措施管控；环境风险评价专题强调风险识别、源项分析及后果计算，要求完善环境风险防范措施和应急预案；按照危险废物相关导则、标准、技术规范等要求，明确危险废物环境管理与监测要求，依照相关管理规定开展适时环境影响后评价要求。

环境影响评价作为中国环境保护法律制度中的一项重要制度，是中国执行环境管理制度的有效抓手。目前，中国尚未制定危险废物环境影响评价的规范性技术指南，环境影响评价文件中有关危险废物环境影响评价内容存在不规范、不够明确以及环评与运营期监管的衔接不够严密等情况，导致对危险废物的源头监管缺乏有效支撑。（完）

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