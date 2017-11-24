中国环保：引导京津冀货运由公路转向铁路，减少货车氮氧化物排放--环保部

路透北京11月24日 - 中国环境保护部表示，引导京津冀地区货运由公路转向铁路，减少重型柴油货车使用强度，是改善京津冀地区空气质量的关键举措之一。下一步将推动和联合有关部门和地方调整交通运输结构，提升铁路货运能力，推进集装箱海铁联运，加快提高铁路运输比例。

新华社周四援引环保部宣教司巡视员刘友宾在新闻发布会上称，货运交通结构调整方面，环保部推进津冀鲁环渤海集疏港煤炭改由铁路运输。目前，天津港、黄骅港、唐山港、秦皇岛港等已经停止接受集疏港汽运煤炭，河北唐山、邯郸，山东滨州、聊城等地对涉及大宗物料运输的钢铁、电解铝生产企业，启动铁路联络线建设工作。

“重型载货车在京津冀地区保有量过大、增速过快、排放氮氧化物过高是导致区域内城市氮氧化物浓度超标的主要原因之一。”刘友宾称，铁路货运的单位货物周转量能耗、单位运量排放主要污染物仅分别为公路货运的1/7和1/13，引导货运由公路走向铁路具有非常重要的意义。

据其介绍，近几年京津冀地区空气质量总体改善，但氮氧化物平均浓度并没有下降，区域内除个别城市外，氮氧化物浓度均超标。京津冀地区2016年货运总量中，公路运输占84.4%；区域内公路货运以重型柴油车为主，保有量约83万辆，占区域内汽车保有量的4%左右，氮氧化物排放占区域氮氧化物排放总量的1/5。且今年该区域内重型载货车保有量仍以两位数速度增长。

在加快提高铁路运输比例的同时，将鼓励发展清洁货运车队，在重污染天气预警期间，禁止柴油货车运输生产物资。加快建设互联互通、共管共享的遥感监测网络，对柴油货车等高排放车辆，实现超标排放、超载超限等“一地违法，全国受罚”。

发布会并透露，2017年中央财政大气、水、土壤污染防治等专项资金规模497亿元人民币，截至目前已下达390亿元。

环保部规划财务司负责人尤艳馨在发布会上介绍，今年中央财政安排专项资金160亿元支持京津冀及周边、长三角、珠三角13个省区市大气污染防治，重点保障燃煤锅炉整治、散煤替代、挥发性有机物污染治理、机动车污染治理等，其中60亿元专项用于北方地区冬季清洁取暖试点。

中央财政安排专项资金85亿元用于水污染防治，支持重点流域水污染防治、水质良好湖泊生态环境保护等，主要用于污水处理设施建设、黑臭水体治理、工业集聚区污水处理、区域水环境综合整治等；安排专项资金65亿元用于土壤污染防治，主要用于31个省区市土壤污染防治，新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目，加快推进土壤污染防治先行区建设。

此外，安排专项资金60亿元，重点支持南水北调沿线及重点水源地周边，主要用于农村污水垃圾处理、饮用水水源地保护、畜禽养殖污染防治等。“从2008年启动至今，中央财政累计安排专项资金435亿元，到2017年底，预计可完成整治村庄约12.9万个，受益人口近2亿人。”尤艳馨称。

中国环境保护部部长李干杰在“十九大”期间表示，中国生态环境保护任重道远，资源环境承载能力已达到或接近上限，成为中国经济社会可持续发展的重大瓶颈制约，成为全面建成小康社会的明显短板。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫/曾祥进)