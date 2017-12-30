中国环保：环境保护税法实施条例公布，自2018年与环境保护税法同步施行

路透北京12月30日 - 中国国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国环境保护税法实施条例》，并将自2018年1月1日起与环境保护税法同步施行。

中国政府网周六刊登的通知显示，条例对城乡污水集中处理场所范围、应税固体废物、大气污染物的计税依据，以及税务机关和环境保护主管部门的协作机制等作出明确规定。

根据条例，城乡污水集中处理场所是指为社会公众提供生活污水处理服务的场所，不包括为工业园区、开发区等工业聚集区域内的企业事业单位和其他生产经营者提供污水处理服务的场所，以及企业事业单位和其他生产经营者自建自用的污水处理场所。

达到省级政府确定的规模标准并且有污染物排放口的畜禽养殖场，应当依法缴纳环境保护税；依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳环境保护税。

计税依据方面，应税固体废物的计税依据，按照固体废物的排放量确定；应税大气污染物、水污染物的计税依据，按照污染物排放量折合的污染当量数确定。

条例并明确，从两个以上排放口排放应税污染物的，对每一排放口排放的应税污染物分别计算征收环境保护税；纳税人持有排污许可证的，其污染物排放口按照排污许可证载明的污染物排放口确定。

在征收管理方面，税务机关依法履行环境保护税纳税申报受理、涉税信息比对、组织税款入库等职责，环境保护主管部门依法负责应税污染物监测管理，制定和完善污染物监测规范；税务机关应当依据环境保护主管部门交送的排污单位信息进行纳税人识别。

同时，县级以上地方政府应当加强对环境保护税征收管理工作的领导，及时协调、解决环境保护税征收管理工作中的重大问题。

条例并显示，2003年1月2日国务院公布的《排污费征收使用管理条例》同时废止。

中国环境保护税法去年末获全国人大常委会会议表决通过，将于2018年1月1日起施行，该法将按“税负平移”原则进行环境保护费改税，并设置两档减税优惠，分别是减按75%和50%。（完）

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