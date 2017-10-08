中国环保：秋冬季河北钢铁和建材等行业将实施错峰生产与运输--新华

路透北京10月8日 - 新华社周六报导称，为强化秋冬季大气污染治理，今年河北将对钢铁焦化铸造、建材行业、有色金属等重污染行业和大宗原材料及产品实施错峰生产与运输，采暖季以城市为单位钢铁产能限产50%，全省焦化企业限产30%以上。

新华援引“河北省2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案”并称，钢铁行业方面，石家庄、唐山、邯郸等重点城市，采暖季以城市为单位钢铁产能限产50%。全省焦化企业限产30%以上。

铸造行业除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外，其他采暖季实施停产；电炉、天然气炉在黄色及以上重污染天气预警期间实施停产。

同时，在大宗物料实施错峰运输方面，河北要求各地做好钢铁、焦化、有色金属、电力、化工等涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业筛查，结合行业错峰生产要求，制定“一厂一策”的采暖季错峰运输实施方案。

“重点用车企业要提前做好生产物资储备，保证采暖季国四及以上排放标准运输车辆比例达到80%以上。”报导称。 此外，为控制建筑扬尘污染，采暖季期间，河北将停止各类建筑工程土石方作业、房屋拆迁施工，停止道路工程、水利工程等土石方作业。对重大民生工程和重点项目涉及土石方作业、确实无法停工的，由项目建设单位申请、行业主管部门初审，报市政府同意后实施，并对其严格监管。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)