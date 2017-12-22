中国环保：第四批中央环保督察反馈启动，大气和水环境问题较突出--环保部

路透北京12月22日 - 中国环保部周五称，第四批中央环境保护督察反馈于当天全面启动，吉林、浙江、山东等八省（区）的部分地区存在大气污染防治重点工作落实不到位，近岸海域环境污染情况突出等问题。截至目前，督察组交办的40,706件环境问题举报已基本办结，共立案处罚10,806家，罚款54,759万元人民币。

环保部网站刊登的新闻稿指出，从12月22日开始，各督察组陆续向相关省（区）反馈督察意见，并同步移交督察发现的生态环境损害责任追究问题案卷。督察要求，八省（区）应在30个工作日内组织编制整改方案上报国务院，并按要求向社会公开；加强督察整改；组织对督察移交的生态环境损害责任追究问题进行深入调查。

同时，国家环境保护督察办公室将对各地督察整改情况开展清单化调度，并视情组织开展点穴式、机动式专项督察。

“督察指出，8省（区）环境保护工作虽然取得进展，但与中央要求和群众期盼相比仍存在差距，一些环境保护问题依然突出。”新闻稿显示，截至目前，立案侦查335件，拘留424人；约谈4,855人，问责6,471人。

环境保护问题主要体现在：一些地区大气和水环境问题较为突出，大气污染防治重点工作落实不到位，黑臭水体治理工作严重滞后；城市环境基础设施建设严重缺失，重地上、轻地下，重建设、轻保护，污水直排、垃圾乱堆等问题较为普遍；部分沿海地区违法围海填海和违规养殖情况常见，岸线破坏严重等。

此外，一些自然保护区局部生态破坏等问题依然比较突出，违规审批，违规建设，以及只开发、不修复等现象依然多见；部分地方党委政府对环境保护认识尚不到位，环保不作为、乱作为，不担当、不碰硬的情况仍然存在。

今年8月7日至9月15日，8个中央环境保护督察组，分别对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）等8省（区）开展了环境保护督察，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。（完）

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