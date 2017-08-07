中国环保：第四批中央环保督察将全面启动，实现对各省督察全覆盖--环保部

路透北京8月7日 - 中国环保部周一称，近日第四批中央环境保护督察将全面启动，已组建八个中央环境保护督察组，分别负责对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。

根据安排，八个中央环境保护督察组将于8月7日至15日陆续实施督察进驻，进驻时间约1个月左右。拟重点督察国务院决策部署情况；省级有关部门环境保护职责落实和工作推进情况；地市环境保护工作实施情况。重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题及其处理情况。

重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及整治情况；重点督办人民群众反映的身边环境问题的立行立改情况；重点督察地方党委和政府及其有关部门环保不作为、乱作为情况；重点推动地方落实环境保护党政同责、一岗双责、严肃问责等工作情况。

2015年7月,中央深改组审议通过《环境保护督察方案(试行)》,明确指出要将环境问题突出、重大环境事件频发、环境保护责任落实不力的地方作为先期督察对象。同时,方案首次提出环境保护“党政同责”“一岗双责”,这意味着地方党委将与政府一道接受监督,督察结果将作为领导干部考核评价任免的重要依据。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)