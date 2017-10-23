中国环保：资源环境承载能力近上限，成经济发展瓶颈制约--环保部长

路透北京10月23日 - 中国环境保护部部长李干杰周一表示，中国生态环境保护任重道远，资源环境承载能力已达到或接近上限，成为中国经济社会可持续发展的重大瓶颈制约，成为全面建成小康社会的明显短板。

他在十九大期间召开的新闻发布会上称，要坚持全民共治，源头防治，以解决人民群众反映强烈的大气、水、土壤污染等突出问题为重点，全面加强环境污染防治，加快划定并严守生态保护红线，坚决守牢环境安全底线。

“新老环境问题并存，生态环境风险突出，重污染天气、黑臭水体、垃圾围城、生态破坏等问题成为民生之患，民心之痛，...人民日益增长的优美生态环境需要与更多优质生态产品供给不足之间的矛盾突出。”

李干杰表示，要全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设，加快推动形成绿色发展方式和生活方式，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

同时要着力解决突出环境问题，加大生态系统保护力度，加强重点生态功能区保护，有效防范和化解环境风险，强化危险废物和化学品环境管理，严格核与辐射安全监管，及时妥善处理各类环境矛盾纠纷。

此外，还要深化生态环保领域改革，完善生态环境管理制度，加快构建政府为主导，企业为主体，社会组织和公众共同参与的环境治理体系。强化排污者责任，健全环保信用评价，信息强制性披露，严惩重罚等制度。

近几年中国为治理环境污染频出重拳，国务院发布实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，加大化解钢铁、煤炭等过剩产能和淘汰落后产能工作力度，环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境保护法、核安全法等多部法律完成修订，土壤污染防治法进入全国人大常委会立法审议程序。

特别是被称为史上最严的新环境保护法从2015年实施以来，在打击环境违法行为方面力度空前，针对一些地方履职不到位、环境质量持续恶化等问题，环保部公开约谈40多个市（州、县）；北京、陕西、河北等九个省市则组建环境警察队伍，环境司法保障得到切实加强。（完）

浏览中国十九大相关报导，请点选