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中国环保：部分地方虚报整改完成情况等问题最为突出--环保部
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2017年9月18日 / 凌晨1点32分 / 1 个月前

中国环保：部分地方虚报整改完成情况等问题最为突出--环保部

1 分钟阅读

路透北京9月18日 - 中国环境保护部最新通报指出，大气污染防治强化督查组已完成了11轮次督查工作。督查发现，虚报整改完成情况、未按期完成整改任务、未安装污染治理设施、涉气“散乱污”企业违法生产等问题最为突出，约占第11轮次发现问题总数的91.9%。

刊登在中国环境保护部网站的新闻稿称，存在问题的点位中，虚报整改完成情况的813个，未按期完成整改任务的565个，未安装污染治理设施的252个，涉气“散乱污”企业违法生产或有生产迹象的120个，VOCs治理问题的112个，污染治理设施不正常运行的48个，超标排放的4个。

截至9月14日，环保部派出的大气污染防治强化督查组已完成了11轮次督查工作。9月1日-14日，也是“京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动”强化督查的第1个轮次。

据统计，28个督查组共对涉气“散乱污”企业综合整治、燃煤小锅炉淘汰改造、VOCs治理的15,366个具体任务点位进行了现场核实，发现其中的1,919个点位存在环境问题。

从城市来看，河北省保定市、河南省滑县发现虚报整改完成情况问题最多。督查组检查发现，已列入当地整治清单内的565个点位逾期未完成整改任务，其中涉气“散乱污”企业有528个，小锅炉淘汰改造有29个。从城市来看，山西省晋城市、阳泉市和长治市发现问题最多。

自9月15日起，环保部派驻的102个巡查工作组正式进驻“2+26”城市及相关县区市，开展为期4个月的“京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染治理攻坚行动巡查”。(完)

欲浏览全文，请点选（here） (发稿 许菁；审校 沈燕/杨淑祯)

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