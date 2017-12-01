中国环保：2020年各城市推行垃圾分类制度，建法律法规和标准体系--住建部长

路透北京12月1日 - 中国住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，到2020年，各城市全面推行垃圾分类制度，基本建立相应的法律法规和标准体系，公共机构普遍实行垃圾分类，作为先行先试的46个城市要初步建成垃圾分类处理系统。

新华社周四晚援引王蒙徽在全国城市生活垃圾分类工作现场会上称，要用综合、全局的思维来系统谋划、统筹协调，加快垃圾分类工作。到2035年，各城市全面建立垃圾分类制度。

“要加快立法进程为垃圾分类提供长期保障，”王蒙徽称，要抓住重点环节，分类投放精准、杜绝先分后混、分类运输系统健全、分类处理设施完善。

至于农村生活垃圾，要加快治理步伐，因地制宜探索出适合农村特点的生活垃圾分类方法。

王蒙徽介绍，目前先行开展生活垃圾分类的46个城市均已启动垃圾分类工作，有12个城市已有垃圾分类地方法规或政府规章，有24个城市已出台垃圾分类工作方案。

此前，全国人大委员长张德江在十二届全国人大常委会第三十次会议上的报告称，固体废物污染防治形势严峻，城乡生活垃圾、垃圾分类等配套法规制度的制定和执行情况，是执法检查始终坚持的导向。固体废物污染环境防治法执法检查是本届全国人大常委会在环境保护领域监督工作的持续发力，也是今年监督工作的重点。（完） (发稿 许菁；审校 李文科/杨淑祯)