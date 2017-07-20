中国环境：上半年338个地级及以上市平均优良天数占比降至74.1%--环保部

路透北京7月20日 - 中国环境保护部发布的数据显示，上半年全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为74.1%，同比下降2.6个百分点。其中京津冀地区的PM2.5浓度同比上升14.3%。

环保部周三网站援引环保部环境监测司司长刘志全介绍，上半年，全国338个地级及以上城市PM2.5浓度为49微克/立方米，同比持平；PM10浓度为88微克/立方米，同比下降2.2%。

上半年，74个城市空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：邯郸、石家庄、邢台、保定、唐山、太原、郑州、衡水、西安和济南市。空气质量相对较好的前10位城市依次是：海口、拉萨、舟山、珠海、惠州、丽水、深圳、福州、厦门和贵阳市。

分区域看，京津冀区域13个城市6月平均优良天数比例为34.1%，同比下降14.2%个百分点。上半年，平均优良天数比例为50.7%，同比下降7.1个百分点。PM2.5浓度为72微克/立方米，同比上升14.3%；PM10浓度为129微克/立方米，同比上升13.2%。

北京市6月的PM2.5浓度为42微克/立方米，同比下降28.8%；但PM10浓度同比上升11.9%。上半年，北京市平均优良天数比例为55.3%，同比下降5.8个百分点。PM2.5浓度为66微克/立方米，同比上升3.1%；PM10浓度为96微克/立方米，同比上升15.7%。

长三角区域25个城市上半年的平均优良天数比例为70.5%，同比下降2.8个百分点。PM2.5浓度和PM10浓度同比分别下降9.4%和10.5%。

珠三角区域九个城市上半年的PM2.5、PM10浓度分别为35微克/立方米、53微克/立方米，均达到国家二级年均浓度标准。

刘志全表示，今年上半年，全国发生多次沙尘天气，影响范围涉及23个省份208个城市。依据今年1月4日环保部印发的《受沙尘天气过程影响城市空气质量评价补充规定》，对全国上半年受沙尘天气影响的监测数据进行剔除，并依此对空气质量进行评价、排名。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)