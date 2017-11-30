中国社会：排查安全生产隐患要不厌其烦，政府监管严字当头--新华时评

路透北京11月30日 - 新华社周四刊登时评文章称，虽然中国安全生产法律体系已基本形成，但还需要让更多的人知晓和了解。唯有认真贯彻落实相关的法律法规，才能有效降低安全生产事故发生频率，排查安全生产隐患要做到不厌其烦。

该文指出，作为安全生产监督执法者，各级政府和有关部门要把监督检查、责任追究等措施有机结合起来，坚持“严”字当头，“命”字在心，以最坚决的态度、最严格的要求、最严厉的手段形成执行安全生产法律法规的强大推动力。

“安全生产是个系统工程，涉及人人、时时、处处，一些老问题、新问题不时出现，只有不断强化安全生产意识，不厌其烦地排查安全生产隐患，才能切实保障人民群众的生命财产安全。”文章称。

作为安全生产责任主体，企业要依法履行安全生产法定职责和义务，建立健全自我约束，严格落实相关法律法规，对可能存在的安全隐患进行彻底排查清理，切实保证安全生产链条严丝合缝。

作为安全生产参与个体，企业员工要树立安全红线意识，牢记安全生产使命，严格落实安全生产规章制度，接受安全生产宣传和应急救援技能等相关培训，不断提高安全生产水平。

为了加大安全生产普法宣传力度，国务院安全生产委员会从今年开始，将每年12月的第一周确定为安全生产法宣传周。新的安全生产法自2014年修订以来，全国安全生产事故起数、死亡人数逐年下降。

但今年以来，江西萍乡“9·22”花炮厂爆炸事故造成七人死亡，辽宁沈阳“11·11”冲击地压事故造成四人死亡，北京大兴“11·18”火灾事故造成19人死亡……重大事故时有发生，暴露出部分地区和企业安全生产依然存在漏洞，也反映了一些安全隐患排查治理不彻底、安全责任落实不到位的问题。

北京市稍早公布了大兴区西红门镇“11·18”重大火灾事故责任调查情况，涉案犯罪嫌疑人樊某某等八人依法进行审查，以涉嫌重大责任事故罪作出批准逮捕决定，大兴区区长崔志成辞去区长职务，副区长杜志勇被立案调查，暂停其副区长职务。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)