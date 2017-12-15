中国票据市场：供大于求转贴利率本周续涨，规模调整需求下仍有上行可能

路透上海12月15日 - 中国票据市场转贴利率本周续涨，因供给压力不减而收票机构有限。国有和股份制银行承兑的足年电票最新成交已至4.75%上方，涨幅与上周相近。年末将至，信贷规模调整需求加之长期资金成本居高不下，年内转贴利率料仍有上行可能。

上海一银行交易员表示，“现在市场上收票的少，纯买方市场，而且主要收足年票。”

她透露，国股足年票据买断价格最新在年息4.75%-4.77%附近，到期日在明年2-6月间的非足年票，因期限不受买家青睐，成交在4.8%-4.9%甚至更高水平。

对于后市，她认为，若出票需求不减，下周转贴利率还有继续上行的空间，20日左右有望达到年底前高位值，然后可能因规模调整结束，部分机构回补收票缺口而有所回落。

另外，本周央行上调公开市场逆回购等政策利率，对票据市场直接推动作用不大，因银行间市场短期流动性尚可，焦点集中在跨年及更长资金供给及价格上。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)