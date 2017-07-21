中国票据市场：受资金面影响转贴利率先涨后跌，供需略显失衡成交量偏低

路透上海7月21日 - 中国票据市场转贴利率本周先涨后跌，终较上周小幅走低。交易人士表示，本周受财政缴税等因素扰动，资金面一度收紧，后来随着央行逆回购大力驰援终回归紧平衡，转贴利率亦跟随流动性变化，一度上行后逐步回落。

他们并指出，不过收票机构需求仍集中在短端品种且心态谨慎，资金面虽一定程度好转但资金价格仍偏高，转贴利率回落仍待继续观察。

“这周资金面(一度)较为紧张，收票机构操作较为谨慎，报价方较少，且以年内到期的短期票为主，跨年的半年期及一年期票据需求则较为稀缺，导致供需的略微失衡，因此市场成交量比较低，”华北一银行交易员表示。

他并解释称，虽然后半周资金有所好转，但是年内的国股电票利率仍居高，足年的国股电票利率则较上周稍有回落，幅度5-10个基点不等。

本周中国银行间市场流动性一度紧绷，央行遂顺势加大公开市场逆回购操作，单周净投放规模达5,100亿元创半年新高，以进一步抚平特殊时点资金波动，维稳意图明显，亦令后半周资金面逐步改善。分析人士表示，二季度GDP数据彰显经济走势暂无忧令政策压力减缓，同时刚结束的金融工作会议定调，未来货币政策仍将与降杠杆及防风险相配合，稳健中性基调料仍无实质改变，不过配合经济稳增长及流动性变化央行还将灵活运用多种工具动态调整。

具体价格方面，上述交易员还透露，年内国股电票报价在4.5%，城商报价4.7%，足年国股电票价格4.55-4.6%，城商报价4.75%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)