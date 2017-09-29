中国票据市场：季末前转贴利率微涨，流动性若稳定长假后有望继续盘整

路透上海9月29日 - 季末前最后一周，中国票据市场转贴利率仅微涨，临近尾声仍有部分机构存在信贷规模调整需求，交投活跃度亦尚可。交易员称，就目前情况看，存款类机构基本可安然度过月末，若未来流动性不发生大的变化，十一长假后票据价格有望继续盘整。

银行间市场周五早盘资金面平稳，尽管公开市场稍早单日净回笼1,600亿元，交易员称料因季末财政投放补充，流动性整体并未收紧；券商、基金等非银机构跨长假的资金需求近日也多已消化，供需情况有所改善。

上海一银行交易员透露，足年国有和股份制银行承兑的票据最新成交在年息4.45%左右，半年稍高，约4.50%。本周票据转贴“利率非常小幅波动，收票的有，要控制指标出票的也有。”

对于后市，她认为，资金价格坚挺限制票据利率下行空间，跨季后票据需求亦会降低利率上行动能。如果流动性等维持稳定，十一后票据市场继续区间盘整可能性较大。

因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市，本周六(30日)银行间债市调休开市。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)