中国票据市场：收票需求稀少转贴利率续走升，跨年资金价格攀升亦带动

路透上海12月29日 - 中国票据市场本周交易愈发转淡，转贴利率进一步走高。交易员表示，跨年资金价格上涨对票据价格有压力，且银行备战MPA严控指标，致使年末最后一周收票意愿低迷。

“这周跨年的资金都到6%了，国股(国有股份制银行承兑的足年)电票转贴价格有到5.05%，也正常了。不过年末做交易的很少，出的也是出一些短票，很少有长的出来做转贴；目前城商有一些成交在5.43%左右的，”华南一银行交易员称。

西北一银行交易员称，“都是没有额度闹的，其实上周开始就没什么额度了，要出票的也找不到能接的，个别甚至还看到转贴国股6%成交的；今天最后一天没怎么关注了，准备迎接下一个轮回啦。”

中国央行本周以“财政支出力度加大，流动性总量处于较高水平”为由持续暂停逆回购操作，单周净回笼2,900亿元人民币，年末资金面结构性紧张加剧。央行周五并宣布建立“临时准备金动用安排”，符合条件的机构可临时动用准备金，以满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)