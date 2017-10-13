中国票据市场：月初转贴利率变动不大，票源虽少但资金成本仍难降

路透上海10月13日 - 十一长假后首周中国票据市场转贴利率变动不大。月初机构出票不多，而且整体看今年以来票源呈减少势头，但在中性货币政策基调下，中长期资金成本难有下降空间，仍是转贴利率下行的主要制约因素。

“（短期）资金价格慢慢下来了，城商出得多一些，但总体看来现在票源少了，（多数机构）还是想收票，毕竟资产还是要配，但跟负债成本一比，业务真是不容易做。”上海一银行交易员称。

他透露，国有和股份制银行承兑的足年（一年）票据转贴利率成交在4.50%附近，与节前相差不多，而目前对应期限的资金成本约为4.4%，获利空间仍很薄。

他并预计，未来一段时间内票据利率都难有太大波动，一方面在政策面稳定的情况下，资金利率大幅下滑的概率很小。此外，票源总体稀缺且中小机构的供给比较多，而考虑到授信的因素，这类票据的需求也会受限，四季度市场可能还是难以打破不温不火的局面。

中国国庆长假后首周银行间资金面先紧后松，央行虽超量续做全月到期的MLF，但不改中长期资金谨慎预期。节前央行宣布定向降准考核标准重构，不过同时强调不会调整政策取向；而节后首日在资金紧绷情况下仍继续停做逆回购，则进一步传递中性政策基调延续的明确信号。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)