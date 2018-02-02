中国票据市场：月末补规模增加买需转贴利率下行，春节前波动料有限

路透上海2月2日 - 中国票据市场本周转贴利率先跌后稳，足月国有和股份制银行签发的电子票据价格较上周跌逾10个基点(bp)，因月末部分银行出现信贷规模未占满，用票据填补增加买需，带动交投较为活跃。

交易员称，进入2月后票据需求转淡转贴价格止跌，从以往经验看，春节前成交会渐少，若资金面不生大变，票据价格料难有太大波动。

华南一银行交易员透露，目前足年国股电票最新转贴价格在年息5.1%附近，“这两天都在观察，询价多成交少。(春节前票据)价格看资金变化，即使涨应该也涨不了多少。”

银行间市场周五资金面继续宽松，CRA(临时准备金动用安排)启动以来，货币市场融出整体充裕，跨月亦不难借且价格也下跌。虽然春节提现高峰未至且公开市场连续回笼，交易员对春节前流动性预期较为乐观。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)