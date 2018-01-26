中国票据市场：转贴利率回落后再度大涨，但资金较松料限制后续升幅

路透上海1月26日 - 中国票据市场本周转贴利率先跌后涨，税期过后随着定向降准落地等因素影响，资金面明显转松，一度刺激银行收票意愿，但1月信贷、票据额度整体偏紧牵制下，后半周票据价格又现回升，只是可持续性有待观察，月末最后一周料还有博弈空间。

西北一银行交易员称，前半周市场上收票机构增多，转贴利率一度回落到5.15%附近，上周五在5.20%；不过后半周又重新回升，供需关系调转，某大行最新收票报价已经升到5.30%。

不过，他预计下周转贴利率可能会有所松动，“额度都差不多定了，一方面月末出票的不会太多了，另一方面部分额度没用出去的也要临时调整一下；资金价格不高，票据也高不到哪里去”。

随着普惠金融定向降准正式落地，中国央行公开市场本周即转为净回笼，再次凸显其维持中性货币政策基调的决心。尽管春节临近，但考虑到央行早已未雨绸缪建立“临时准备金动用安排(CRA)”，多重工具并用有望保障节前资金面稳定。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)